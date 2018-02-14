ﾘｵ･ﾉﾎﾞ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ
RIVVF:US
OTC US
0.11
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/14
出来高
10,000
前日終値
0.11
52週レンジ
0.06 - 0.12
出来高
10,000
前日終値
0.11
52週レンジ
0.06 - 0.12
年初来リターン
15.80%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
19.520
発行済株式数 (百万)
178.754
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
リオ・ノボ・ゴールド（Rio Novo Gold, Inc.）は、金鉱床の取得・探鉱・開発に従事。 ブラジルでは、トカンチンス州アルマス・ゴールド・プロジェクトおよびマットグロッ ソ州マチュパ・ゴールド・プロジェクト、コロンビアでは、カルダス州トルダ・フリア鉱区で探鉱を手掛ける。
住所155 University Avenue
Suite 1240
Toronto, ON M5H 3B7
Canada
電話番号1-416-368-8288
Webサイトwww.rnovogold.com