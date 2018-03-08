Select Clo Super FIM CP

RFDEFDI:BZ
1.14
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.14
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.05 - 1.14
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.141518
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
7.015
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AO355335:COR
953.00 8.80 百万 44.71
AL933131:COR
686.00 6.33 百万 32.19
AN229677:COR
40.00 407.28 千 2.07
BMALRLP:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
235.94 千 377.26 千 1.92
LIQX:BZ
BNY Mellon Arx Liquidez FI R
243.28 千 377.26 千 1.92
LQDZVII:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
240.94 千 377.26 千 1.92
LIQDIII:BZ
BNY Mellon Arx Liquidez FI R
240.20 千 377.26 千 1.92
LQDZVI:BZ
BNY Mellon Arx Liquidez FI R
240.94 千 377.26 千 1.92
LIQIX:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
243.28 千 377.26 千 1.92
LIQDII:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
240.21 千 377.26 千 1.92
企業概要
Select Clo Super FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Quata Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Jeronimo da Veiga, 381
04563-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2122-4014
Webサイト
www.quatainvestimentos.com.br