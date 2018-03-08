Select Clo Super FIM CP
RFDEFDI:BZ
1.14
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.14
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
1.11%
前日終値
1.14
52週レンジ
1.05 - 1.14
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.141518
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
7.015
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AO355335:COR
|953.00
|8.80 百万
|44.71
|
AL933131:COR
|686.00
|6.33 百万
|32.19
|
AN229677:COR
|40.00
|407.28 千
|2.07
|
BMALRLP:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
|235.94 千
|377.26 千
|1.92
|
LIQX:BZ
BNY Mellon Arx Liquidez FI R
|243.28 千
|377.26 千
|1.92
|
LQDZVII:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
|240.94 千
|377.26 千
|1.92
|
LIQDIII:BZ
BNY Mellon Arx Liquidez FI R
|240.20 千
|377.26 千
|1.92
|
LQDZVI:BZ
BNY Mellon Arx Liquidez FI R
|240.94 千
|377.26 千
|1.92
|
LIQIX:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
|243.28 千
|377.26 千
|1.92
|
LIQDII:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
|240.21 千
|377.26 千
|1.92
企業概要
Select Clo Super FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Quata Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Jeronimo da Veiga, 381
04563-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-2122-4014