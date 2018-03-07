Recanatti World Sport Stocks
REWLSST:IT
89.61
ILs
0.07
0.08%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.73 - 93.38
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
1.77%
前日終値
89.68
52週レンジ
79.73 - 93.38
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
89.61
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
108.797
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SMSN:LI
ｻﾑｽﾝ電子
|500.00
|2.06 百万
|2.13
|
AAPL:US
アップル
|3.00 千
|1.80 百万
|1.87
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|400.00
|1.65 百万
|1.71
|
SNE:US
ソニー
|10.00 千
|1.64 百万
|1.70
|
DWDP:US
DowDuPont Inc
|6.00 千
|1.51 百万
|1.57
|
CHKP:US
ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ･ｿﾌﾄｳｴｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|4.00 千
|1.46 百万
|1.51
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|400.00
|1.45 百万
|1.50
|
FP:FP
トタル
|7.00 千
|1.37 百万
|1.43
|
AMAT:US
アプライド・マテリアルズ
|7.00 千
|1.29 百万
|1.34
|
CMI:US
カミンズ
|2.00 千
|1.17 百万
|1.22
企業概要
Recanatti World Sport Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the FTSE High Dividend Yield Index. The fund primarily invests in equity securities.
住所-
電話番号-
Webサイト
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