Recanatti Equities
RECEQIS:IT
137.93
ILs
0.12
0.09%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.40 - 146.39
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
-2.73%
前日終値
138.05
52週レンジ
123.40 - 146.39
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
137.93
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
92.719
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EJ303820:COR
|15.00 千
|18.04 百万
|38.18
|
912828F6:GOV
|4.50 千
|15.68 百万
|33.19
|
EI067570:COR
|5.92 千
|5.92 百万
|12.52
|
SPY:US
SPDR S&P500 ETF
|2.70 千
|2.50 百万
|5.30
|
QQQ:US
ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞQQQﾄﾗｽﾄ･ｼﾘｰｽﾞ1
|4.60 千
|2.50 百万
|5.28
|
EEM:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF
|10.00 千
|1.61 百万
|3.41
|
AM714560:COR
|1.00 千
|999.60 千
|2.12
企業概要
Harel Pia 4B ETF Global Equities Hedged Foreign Currency is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所-
電話番号-
Webサイト
-