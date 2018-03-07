Recanati Bonds Without Equit
RECBDEQ:IT
121.20
ILs
0.26
0.21%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.05 - 122.45
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.40%
前日終値
121.46
52週レンジ
120.05 - 122.45
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
121.2
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
29.423
設定日
03/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EH785612:COR
|1.80 千
|6.76 百万
|21.18
|
EK916037:COR
|1.50 千
|5.24 百万
|16.42
|
EK734425:COR
|800.00
|2.81 百万
|8.79
|
JK505870:COR
|500.00
|1.86 百万
|5.83
|
EI937368:COR
|500.00
|1.84 百万
|5.76
|
EK487357:COR
|500.00
|1.75 百万
|5.47
|
EJ194045:COR
|435.00
|1.65 百万
|5.18
|
AQ232683:COR
|260.00
|908.04 千
|2.84
|
EI323570:COR
|200.00
|773.12 千
|2.42
|
EF684993:COR
|600.00
|763.54 千
|2.39
企業概要
Recanati Bonds without Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所-
電話番号-
Webサイト
-