Recanati Bonds Without Equit

RECBDEQ:IT
121.20
ILs
0.26
0.21%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.05 - 122.45
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
121.46
52週レンジ
120.05 - 122.45
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
121.2
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
29.423
設定日
03/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EH785612:COR
1.80 千 6.76 百万 21.18
EK916037:COR
1.50 千 5.24 百万 16.42
EK734425:COR
800.00 2.81 百万 8.79
JK505870:COR
500.00 1.86 百万 5.83
EI937368:COR
500.00 1.84 百万 5.76
EK487357:COR
500.00 1.75 百万 5.47
EJ194045:COR
435.00 1.65 百万 5.18
AQ232683:COR
260.00 908.04 千 2.84
EI323570:COR
200.00 773.12 千 2.42
EF684993:COR
600.00 763.54 千 2.39
企業概要
Recanati Bonds without Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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