Ayalon 4D Foreign Equities
QUCORBD:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.89 - 176.07
前日終値
171.87
52週レンジ
151.89 - 176.07
1年トータルリターン
11.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
44.240
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
3.44%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SPXS:LN
ｿｰｽS&P 500 UCITS ETF
|1.48 千
|2.40 百万
|6.41
|
QQQ:US
ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞQQQﾄﾗｽﾄ･ｼﾘｰｽﾞ1
|4.31 千
|2.34 百万
|6.26
|
IWM:US
iｼｪｱｰｽﾞ 米国小型株ETF-JDR(ﾗｯ
|3.50 千
|1.88 百万
|5.03
|
EH739553:COR
|500.00
|1.84 百万
|4.92
|
SPY:US
SPDR S&P500 ETF
|1.88 千
|1.74 百万
|4.65
|
IEF:US
iｼｪｱｰｽﾞ米国債7-10年ETF
|4.40 千
|1.63 百万
|4.35
|
CIU:US
iｼｪｱｰｽﾞ 中期ｸﾚｼﾞｯﾄ債ETF
|4.20 千
|1.61 百万
|4.30
|
IBB:US
iｼｪｱｰｽﾞNASDAQﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
|3.73 千
|1.37 百万
|3.67
|
XLF:US
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|13.50 千
|1.30 百万
|3.47
|
XLV:US
ﾍﾙｽｹｱ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|4.19 千
|1.22 百万
|3.27
企業概要
Ayalon 4D Foreign Equities is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所-
電話番号-
Webサイト
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