Ayalon 4D Foreign Equities

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商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.89 - 176.07
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前日終値
171.87
52週レンジ
151.89 - 176.07
1年トータルリターン
11.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
44.240
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
3.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SPXS:LN
ｿｰｽS&P 500 UCITS ETF
1.48 千 2.40 百万 6.41
QQQ:US
ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞQQQﾄﾗｽﾄ･ｼﾘｰｽﾞ1
4.31 千 2.34 百万 6.26
IWM:US
iｼｪｱｰｽﾞ 米国小型株ETF-JDR(ﾗｯ
3.50 千 1.88 百万 5.03
EH739553:COR
500.00 1.84 百万 4.92
SPY:US
SPDR S&P500 ETF
1.88 千 1.74 百万 4.65
IEF:US
iｼｪｱｰｽﾞ米国債7-10年ETF
4.40 千 1.63 百万 4.35
CIU:US
iｼｪｱｰｽﾞ 中期ｸﾚｼﾞｯﾄ債ETF
4.20 千 1.61 百万 4.30
IBB:US
iｼｪｱｰｽﾞNASDAQﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
3.73 千 1.37 百万 3.67
XLF:US
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
13.50 千 1.30 百万 3.47
XLV:US
ﾍﾙｽｹｱ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
4.19 千 1.22 百万 3.27
企業概要
Ayalon 4D Foreign Equities is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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