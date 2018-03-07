Psagot Sapir 2B Bonds + 15%
PSS2B15:IT
104.89
ILs
0.07
0.07%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.28 - 105.93
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-0.52%
前日終値
104.96
52週レンジ
103.28 - 105.93
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
104.89
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
167.441
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EC877230:COR
|6.71 千
|10.10 百万
|5.35
|
AN079027:COR
|9.69 千
|9.68 百万
|5.13
|
AL030059:COR
|9.00 千
|9.00 百万
|4.76
|
EI732962:COR
|7.50 千
|8.98 百万
|4.75
|
EI067570:COR
|7.51 千
|7.50 百万
|3.97
|
EH144617:COR
|5.85 千
|6.99 百万
|3.70
|
EI997613:COR
|1.60 千
|6.14 百万
|3.25
|
EH923369:COR
|5.00 千
|5.96 百万
|3.16
|
AM000929:COR
|5.75 千
|5.75 百万
|3.04
|
QZ063623:COR
|5.67 千
|5.67 百万
|3.00
企業概要
Psagot Sapir 2B Bonds + 15% - Mutual Fuand
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il