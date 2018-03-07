Psagot Sapir 2B Bonds + 15%

PSS2B15:IT
104.89
ILs
0.07
0.07%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.28 - 105.93
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
104.96
52週レンジ
103.28 - 105.93
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
104.89
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
167.441
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EC877230:COR
6.71 千 10.10 百万 5.35
AN079027:COR
9.69 千 9.68 百万 5.13
AL030059:COR
9.00 千 9.00 百万 4.76
EI732962:COR
7.50 千 8.98 百万 4.75
EI067570:COR
7.51 千 7.50 百万 3.97
EH144617:COR
5.85 千 6.99 百万 3.70
EI997613:COR
1.60 千 6.14 百万 3.25
EH923369:COR
5.00 千 5.96 百万 3.16
AM000929:COR
5.75 千 5.75 百万 3.04
QZ063623:COR
5.67 千 5.67 百万 3.00
企業概要
Psagot Sapir 2B Bonds + 15% - Mutual Fuand
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il