Psagot Selected Managers 4B
PSGUSEQ:IT
109.27
ILs
0.14
0.13%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.31 - 116.14
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-1.66%
前日終値
109.41
52週レンジ
108.31 - 116.14
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
109.27
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
15.899
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
STHY:LN
ﾋﾟﾑｺ短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF
|2.60 千
|918.97 千
|5.69
|
LQDE:LN
iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF
|2.14 千
|866.57 千
|5.37
|
EJ920683:COR
|160.00
|555.25 千
|3.44
|
IHYU:LN
iｼｪｱｰｽﾞ 米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ETF-J
|1.50 千
|540.43 千
|3.35
|
EI856512:COR
|130.00
|490.02 千
|3.04
|
EJ049598:COR
|130.00
|470.55 千
|2.92
|
EJ651999:COR
|130.00
|461.41 千
|2.86
|
EK361199:COR
|120.00
|439.07 千
|2.72
|
EJ726170:COR
|100.00
|405.43 千
|2.51
|
JV645971:COR
|110.00
|396.00 千
|2.45
企業概要
Psagot Selected Managers 4B US Equities Protected Foreign Currency is an open-end fund incorporated in Israel.
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il