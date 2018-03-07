Psagot Selected Managers 4B

PSGUSEQ:IT
109.27
ILs
0.14
0.13%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.31 - 116.14
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
109.41
52週レンジ
108.31 - 116.14
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
109.27
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
15.899
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
STHY:LN
ﾋﾟﾑｺ短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF
2.60 千 918.97 千 5.69
LQDE:LN
iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF
2.14 千 866.57 千 5.37
EJ920683:COR
160.00 555.25 千 3.44
IHYU:LN
iｼｪｱｰｽﾞ 米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ETF-J
1.50 千 540.43 千 3.35
EI856512:COR
130.00 490.02 千 3.04
EJ049598:COR
130.00 470.55 千 2.92
EJ651999:COR
130.00 461.41 千 2.86
EK361199:COR
120.00 439.07 千 2.72
EJ726170:COR
100.00 405.43 千 2.51
JV645971:COR
110.00 396.00 千 2.45
企業概要
Psagot Selected Managers 4B US Equities Protected Foreign Currency is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il