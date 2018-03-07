Psagot 4D Flexible

PSGTFLX:IT
144.40
ILs
0.22
0.15%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.80 - 147.38
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
144.62
52週レンジ
136.80 - 147.38
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
144.4
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
742.530
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
QZ330887:COR
18.74 千 19.84 百万 2.56
EK959741:COR
15.86 千 19.35 百万 2.50
AF130302:COR
18.01 千 18.75 百万 2.42
ICL:IT
イスラエル･ケミカルズ
1.32 百万 18.75 百万 2.42
EJ612849:COR
14.00 千 15.76 百万 2.04
MYL:US
マイラン
103.51 千 13.21 百万 1.71
EG174565:COR
6.98 千 12.66 百万 1.64
EH206123:COR
7.12 千 12.12 百万 1.57
MTV251:IT
Psagot Sal TA-35 Series 2 40
818.18 千 11.93 百万 1.54
ORL:IT
ｵｲﾙ･ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｽﾞ
6.68 百万 11.88 百万 1.53
企業概要
Psagot 4D Flexible is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il