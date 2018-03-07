Psagot Premium 1B Bond Plus
PSGPBDP:IT
99.69
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.60 - 103.65
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.55%
前日終値
99.71
52週レンジ
99.60 - 103.65
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
99.69
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
50.238
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
QJ058167:COR
|16.30 千
|16.37 百万
|24.28
|
AM000929:COR
|15.00 千
|15.00 百万
|22.24
|
912828Q5:GOV
|3.50 千
|12.12 百万
|17.97
|
AM714560:COR
|7.31 千
|7.31 百万
|10.84
|
AN079027:COR
|6.69 千
|6.69 百万
|9.91
|
EH144617:COR
|3.80 千
|4.58 百万
|6.79
|
AF130302:COR
|2.01 千
|2.09 百万
|3.10
|
EF800108:COR
|1.28 千
|1.78 百万
|2.64
|
EH923369:COR
|860.00
|1.01 百万
|1.49
|
AO166585:COR
|500.00
|499.65 千
|0.74
企業概要
Psagot Premium 1B Bond Plus 10% is an open-end fund incorporated in Israel.
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il