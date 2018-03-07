Psagot Premium 1B Bond Plus

PSGPBDP:IT
99.69
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.60 - 103.65
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
99.71
52週レンジ
99.60 - 103.65
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
99.69
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
50.238
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
QJ058167:COR
16.30 千 16.37 百万 24.28
AM000929:COR
15.00 千 15.00 百万 22.24
912828Q5:GOV
3.50 千 12.12 百万 17.97
AM714560:COR
7.31 千 7.31 百万 10.84
AN079027:COR
6.69 千 6.69 百万 9.91
EH144617:COR
3.80 千 4.58 百万 6.79
AF130302:COR
2.01 千 2.09 百万 3.10
EF800108:COR
1.28 千 1.78 百万 2.64
EH923369:COR
860.00 1.01 百万 1.49
AO166585:COR
500.00 499.65 千 0.74
企業概要
Psagot Premium 1B Bond Plus 10% is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il