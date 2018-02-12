Psagot 0D Global Rated Corpo
PSGGLRC:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.14 - 141.46
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
0.81%
前日終値
138.51
52週レンジ
129.14 - 141.46
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
138.51
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
104.132
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NVMI:US
ﾉｳﾞｧ･ﾒｼﾞｬﾘﾝｸﾞ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ
|35.04 千
|3.44 百万
|3.35
|
TSEM:IT
ﾀﾜｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
|20.00 千
|2.48 百万
|2.41
|
INRM:IT
Inrom Construction Industrie
|141.57 千
|2.44 百万
|2.37
|
MYL:US
マイラン
|18.50 千
|2.36 百万
|2.30
|
KSMTABK:IT
KSM TA-Banks 40A
|13.53 千
|2.34 百万
|2.27
|
TCBNK:IT
Tachlit TA BANKS series 1 40
|127.00 千
|2.21 百万
|2.15
|
CHKP:US
ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ･ｿﾌﾄｳｴｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|6.00 千
|2.19 百万
|2.13
|
MBTGBN:IT
Psagot Sal TA Banks
|123.45 千
|2.16 百万
|2.10
|
ENLT:IT
Enlight Renewable Energy Ltd
|1.24 百万
|2.14 百万
|2.08
|
ORL:IT
ｵｲﾙ･ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｽﾞ
|1.17 百万
|2.08 百万
|2.02
企業概要
Psagot 0d Global Rated Corporate is an open-end fund registered in Israel.
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il