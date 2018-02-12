Psagot 0D Global Rated Corpo

PSGGLRC:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.14 - 141.46
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
138.51
52週レンジ
129.14 - 141.46
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
138.51
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
104.132
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NVMI:US
ﾉｳﾞｧ･ﾒｼﾞｬﾘﾝｸﾞ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ
35.04 千 3.44 百万 3.35
TSEM:IT
ﾀﾜｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
20.00 千 2.48 百万 2.41
INRM:IT
Inrom Construction Industrie
141.57 千 2.44 百万 2.37
MYL:US
マイラン
18.50 千 2.36 百万 2.30
KSMTABK:IT
KSM TA-Banks 40A
13.53 千 2.34 百万 2.27
TCBNK:IT
Tachlit TA BANKS series 1 40
127.00 千 2.21 百万 2.15
CHKP:US
ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ･ｿﾌﾄｳｴｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
6.00 千 2.19 百万 2.13
MBTGBN:IT
Psagot Sal TA Banks
123.45 千 2.16 百万 2.10
ENLT:IT
Enlight Renewable Energy Ltd
1.24 百万 2.14 百万 2.08
ORL:IT
ｵｲﾙ･ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｽﾞ
1.17 百万 2.08 百万 2.02
企業概要
Psagot 0d Global Rated Corporate is an open-end fund registered in Israel.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il