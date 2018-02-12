Psagot 4B Managed Developed

PSGDEVE:IT
の価格がありません PSGDEVE:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.91 - 129.95
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.69
52週レンジ
113.91 - 129.95
1年トータルリターン
9.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
50.329
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RXI:US
iｼｪｱｰｽﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ一般消費財ETF
10.50 千 3.95 百万 12.93
FDIS:US
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨMSC一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ指
29.00 千 3.88 百万 12.70
VNQI:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ(除米国)不動
18.00 千 3.81 百万 12.46
BNK:FP
ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600銀行UCITS E
30.00 千 2.76 百万 9.03
KSCD159:IT
KSM S&P Select Sector Consum
8.17 千 2.71 百万 8.85
TCSP108:IT
Tachlit S&P Health Care Sele
22.50 千 2.24 百万 7.33
TDIV:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ﾅｽﾀﾞｯｸ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾃﾞ
14.50 千 1.78 百万 5.82
PSGT151:IT
Psagot Sal S&P IXR Consumer
80.31 千 1.63 百万 5.33
XLKS:LN
ｿｰｽ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰS&P米国ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰU
3.00 千 1.60 百万 5.24
PSCT:US
PowerShares S&P SmallCap Inf
5.00 千 1.37 百万 4.49
企業概要
Psagot 4B Managed Developed Markets Indices is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il