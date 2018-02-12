Psagot 4B Managed Developed
PSGDEVE:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.91 - 129.95
前日終値
124.69
52週レンジ
113.91 - 129.95
1年トータルリターン
9.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
50.329
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RXI:US
iｼｪｱｰｽﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ一般消費財ETF
|10.50 千
|3.95 百万
|12.93
|
FDIS:US
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨMSC一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ指
|29.00 千
|3.88 百万
|12.70
|
VNQI:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ(除米国)不動
|18.00 千
|3.81 百万
|12.46
|
BNK:FP
ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600銀行UCITS E
|30.00 千
|2.76 百万
|9.03
|
KSCD159:IT
KSM S&P Select Sector Consum
|8.17 千
|2.71 百万
|8.85
|
TCSP108:IT
Tachlit S&P Health Care Sele
|22.50 千
|2.24 百万
|7.33
|
TDIV:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ﾅｽﾀﾞｯｸ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾃﾞ
|14.50 千
|1.78 百万
|5.82
|
PSGT151:IT
Psagot Sal S&P IXR Consumer
|80.31 千
|1.63 百万
|5.33
|
XLKS:LN
ｿｰｽ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰS&P米国ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰU
|3.00 千
|1.60 百万
|5.24
|
PSCT:US
PowerShares S&P SmallCap Inf
|5.00 千
|1.37 百万
|4.49
企業概要
Psagot 4B Managed Developed Markets Indices is an open-end fund incorporated in Israel.
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il