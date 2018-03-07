Psagot Financial World
PSEMEMK:IT
25.46
USd
0.07
0.28%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.31 - 26.77
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
-0.51%
前日終値
25.39
52週レンジ
22.31 - 26.77
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
25.46
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
31.191
設定日
04/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PYPL:US
ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|4.00 千
|1.03 百万
|4.68
|
HON:US
ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|1.80 千
|963.25 千
|4.38
|
SMSN:LI
ｻﾑｽﾝ電子
|232.00
|950.49 千
|4.32
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|2.50 千
|935.62 千
|4.25
|
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
|6.00 千
|839.32 千
|3.81
|
FR:FP
ヴァレオ
|3.00 千
|772.52 千
|3.51
|
CL:US
ｺﾙｹﾞｰﾄ･ﾊﾟﾙﾓﾘｰﾌﾞ
|2.93 千
|765.18 千
|3.48
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|1.50 千
|732.04 千
|3.33
|
WKL:NA
ｳﾞｫﾙﾀｰｽ･ｸﾙｰﾜｰ
|4.00 千
|726.28 千
|3.30
|
SAF:FP
サフラン
|2.00 千
|717.24 千
|3.26
企業概要
Psagot Financial World is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the MSCI All Country World Index. The fund primarily invests in equity securities.
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il