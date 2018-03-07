Psagot Financial World

PSEMEMK:IT
25.46
USd
0.07
0.28%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.31 - 26.77
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
25.39
52週レンジ
22.31 - 26.77
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
25.46
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
31.191
設定日
04/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
PYPL:US
ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
4.00 千 1.03 百万 4.68
HON:US
ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
1.80 千 963.25 千 4.38
SMSN:LI
ｻﾑｽﾝ電子
232.00 950.49 千 4.32
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
2.50 千 935.62 千 4.25
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
6.00 千 839.32 千 3.81
FR:FP
ヴァレオ
3.00 千 772.52 千 3.51
CL:US
ｺﾙｹﾞｰﾄ･ﾊﾟﾙﾓﾘｰﾌﾞ
2.93 千 765.18 千 3.48
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
1.50 千 732.04 千 3.33
WKL:NA
ｳﾞｫﾙﾀｰｽ･ｸﾙｰﾜｰ
4.00 千 726.28 千 3.30
SAF:FP
サフラン
2.00 千 717.24 千 3.26
企業概要
Psagot Financial World is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the MSCI All Country World Index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il