Psagot 4D Brazil and Latin A
PSBRLAM:IT
78.68
ILs
0.09
0.11%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.78 - 83.73
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-1.33%
前日終値
78.77
52週レンジ
77.78 - 83.73
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
78.68
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
49.801
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.52%
経費率
2.88%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828F2:GOV
|4.70 千
|16.57 百万
|30.66
|
912828SA:GOV
|3.20 千
|12.15 百万
|22.48
|
912828Q5:GOV
|2.10 千
|7.27 百万
|13.46
|
AN613115:COR
|1.15 千
|1.13 百万
|2.09
|
AL945502:COR
|1.20 千
|1.13 百万
|2.09
|
EJ445002:COR
|300.00
|1.05 百万
|1.95
|
AO297331:COR
|1.02 千
|1.03 百万
|1.91
|
EK952324:COR
|972.70
|1.00 百万
|1.85
|
EJ726170:COR
|200.00
|842.49 千
|1.56
|
LW228087:COR
|706.87
|679.02 千
|1.26
企業概要
Psagot 4D Brazil and Latin America is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index, Brazil Bovespa. The fund primarily invests in equity securities.
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il