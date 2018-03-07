Psagot 4D Brazil and Latin A

PSBRLAM:IT
78.68
ILs
0.09
0.11%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.78 - 83.73
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
78.77
52週レンジ
77.78 - 83.73
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
78.68
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
49.801
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.52%
経費率
2.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828F2:GOV
4.70 千 16.57 百万 30.66
912828SA:GOV
3.20 千 12.15 百万 22.48
912828Q5:GOV
2.10 千 7.27 百万 13.46
AN613115:COR
1.15 千 1.13 百万 2.09
AL945502:COR
1.20 千 1.13 百万 2.09
EJ445002:COR
300.00 1.05 百万 1.95
AO297331:COR
1.02 千 1.03 百万 1.91
EK952324:COR
972.70 1.00 百万 1.85
EJ726170:COR
200.00 842.49 千 1.56
LW228087:COR
706.87 679.02 千 1.26
企業概要
Psagot 4D Brazil and Latin America is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index, Brazil Bovespa. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il