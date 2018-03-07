Psagot Global Dividend Fund

PSAYORK:IT
342.90
ILs
0.18
0.05%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
303.90 - 351.98
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
343.08
52週レンジ
303.90 - 351.98
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
342.9
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
234.521
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3391:JP
ツルハホールディングス
14.00 千 6.60 百万 2.96
TSS:US
ﾄｰﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
21.05 千 5.82 百万 2.61
1044:HK
恒安国際集団
150.00 千 5.78 百万 2.59
EZJ:LN
ｲｰｼﾞｰｼﾞｪｯﾄ
85.00 千 5.71 百万 2.56
KNEBV:FH
コネ
30.00 千 5.56 百万 2.49
ABEV3:BZ
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
245.00 千 5.48 百万 2.45
PNC:US
PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
10.50 千 5.31 百万 2.38
FDS:US
ﾌｧｸﾄｾｯﾄ･ﾘｻｰﾁ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
7.90 千 5.30 百万 2.37
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
1.44 千 5.28 百万 2.37
REC:IM
ﾚｺﾙﾀﾞｯﾁ
34.00 千 5.27 百万 2.36
企業概要
Psagot Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's net assets in overseas shares and convertible bonds with market value exceeding $1 billion.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il