Psagot Sapir 4D Flexible - M

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.49 - 108.76
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前日終値
106.93
52週レンジ
104.49 - 108.76
1年トータルリターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
57.255
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AM262381:COR
1.26 千 1.24 百万 2.47
AL945502:COR
1.30 千 1.22 百万 2.44
MYL:US
マイラン
8.50 千 1.08 百万 2.16
BEZQ:IT
ベゼック
180.00 千 943.20 千 1.88
EK952324:COR
883.00 909.23 千 1.81
AZRG:IT
ｱｽﾞﾘｴﾘ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
4.60 千 862.04 千 1.72
AO839581:COR
793.30 829.40 千 1.65
VGK:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･FTSE･ﾖｰﾛｯﾊﾟETF
4.00 千 819.75 千 1.63
MRIN:IT
YD More Investments Ltd
138.79 千 795.81 千 1.59
ED563881:COR
500.00 785.70 千 1.57
企業概要
Psagot Sapir 4D Flexible - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-5662666
Webサイト
www.psagot.co.il