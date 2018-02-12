Psagot Sapir 4D Flexible - M
PSASA4D:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.49 - 108.76
前日終値
106.93
52週レンジ
104.49 - 108.76
1年トータルリターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
57.255
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AM262381:COR
|1.26 千
|1.24 百万
|2.47
|
AL945502:COR
|1.30 千
|1.22 百万
|2.44
|
MYL:US
マイラン
|8.50 千
|1.08 百万
|2.16
|
BEZQ:IT
ベゼック
|180.00 千
|943.20 千
|1.88
|
EK952324:COR
|883.00
|909.23 千
|1.81
|
AZRG:IT
ｱｽﾞﾘｴﾘ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|4.60 千
|862.04 千
|1.72
|
AO839581:COR
|793.30
|829.40 千
|1.65
|
VGK:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･FTSE･ﾖｰﾛｯﾊﾟETF
|4.00 千
|819.75 千
|1.63
|
MRIN:IT
YD More Investments Ltd
|138.79 千
|795.81 千
|1.59
|
ED563881:COR
|500.00
|785.70 千
|1.57
企業概要
Psagot Sapir 4D Flexible - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号972-3-5662666
Webサイトwww.psagot.co.il