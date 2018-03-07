Psagot 0D Global Bond

PSAGPDM:IT
130.36
USd
0.01
0.01%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.78 - 132.32
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
130.35
52週レンジ
127.78 - 132.32
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
130.36
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
90.487
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI997613:COR
2.00 千 7.51 百万 9.28
912828T9:GOV
2.00 千 6.71 百万 8.29
EH739553:COR
1.35 千 4.92 百万 6.08
EI568220:COR
800.00 3.04 百万 3.75
912828SA:GOV
800.00 3.01 百万 3.72
EI106302:COR
700.00 2.64 百万 3.26
EJ231849:COR
700.00 2.59 百万 3.20
EI318077:COR
500.00 2.52 百万 3.11
EJ817026:COR
600.00 2.35 百万 2.90
EH282795:COR
600.00 2.14 百万 2.64
企業概要
Psagot 0D Global Bond is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the NBBITR Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il