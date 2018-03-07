Psagot 0D Global Bond
PSAGPDM:IT
130.36
USd
0.01
0.01%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.78 - 132.32
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-1.07%
前日終値
130.35
52週レンジ
127.78 - 132.32
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
130.36
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
90.487
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
0.84%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI997613:COR
|2.00 千
|7.51 百万
|9.28
|
912828T9:GOV
|2.00 千
|6.71 百万
|8.29
|
EH739553:COR
|1.35 千
|4.92 百万
|6.08
|
EI568220:COR
|800.00
|3.04 百万
|3.75
|
912828SA:GOV
|800.00
|3.01 百万
|3.72
|
EI106302:COR
|700.00
|2.64 百万
|3.26
|
EJ231849:COR
|700.00
|2.59 百万
|3.20
|
EI318077:COR
|500.00
|2.52 百万
|3.11
|
EJ817026:COR
|600.00
|2.35 百万
|2.90
|
EH282795:COR
|600.00
|2.14 百万
|2.64
企業概要
Psagot 0D Global Bond is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the NBBITR Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il