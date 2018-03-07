Psagot 4D USA Equities
PSAGMDL:IT
210.29
ILs
0.17
0.08%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
179.66 - 215.36
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
1.48%
前日終値
210.46
52週レンジ
179.66 - 215.36
1年トータルリターン
14.08%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
210.29
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
175.390
設定日
05/19/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.05%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GLD:US
SPDR･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｼｪｱ
|13.00 千
|5.54 百万
|3.64
|
NVR:US
ＮＶＲ
|400.00
|4.90 百万
|3.21
|
ERI:US
ｴﾙﾄﾞﾗﾄﾞ･ﾘｿﾞｰﾂ
|42.00 千
|4.81 百万
|3.16
|
ANTM:US
ｱﾝｾﾑ
|6.00 千
|4.73 百万
|3.10
|
TSS:US
ﾄｰﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|15.00 千
|4.15 百万
|2.72
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|7.00 千
|3.69 百万
|2.42
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.00 千
|3.67 百万
|2.41
|
WCG:US
ウェルケア･ヘルス･プランズ
|5.00 千
|3.52 百万
|2.31
|
TXRH:US
ﾃｷｻｽ･ﾛｰﾄﾞﾊｳｽ
|18.00 千
|3.36 百万
|2.20
|
PHM:US
ﾊﾟﾙﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ
|28.00 千
|3.28 百万
|2.15
企業概要
Psagot 4D USA Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in equity securities.
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il