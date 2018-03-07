Psagot 4D USA Equities

PSAGMDL:IT
210.29
ILs
0.17
0.08%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
179.66 - 215.36
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
210.46
52週レンジ
179.66 - 215.36
1年トータルリターン
14.08%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
210.29
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
175.390
設定日
05/19/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GLD:US
SPDR･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｼｪｱ
13.00 千 5.54 百万 3.64
NVR:US
ＮＶＲ
400.00 4.90 百万 3.21
ERI:US
ｴﾙﾄﾞﾗﾄﾞ･ﾘｿﾞｰﾂ
42.00 千 4.81 百万 3.16
ANTM:US
ｱﾝｾﾑ
6.00 千 4.73 百万 3.10
TSS:US
ﾄｰﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
15.00 千 4.15 百万 2.72
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
7.00 千 3.69 百万 2.42
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
1.00 千 3.67 百万 2.41
WCG:US
ウェルケア･ヘルス･プランズ
5.00 千 3.52 百万 2.31
TXRH:US
ﾃｷｻｽ･ﾛｰﾄﾞﾊｳｽ
18.00 千 3.36 百万 2.20
PHM:US
ﾊﾟﾙﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ
28.00 千 3.28 百万 2.15
企業概要
Psagot 4D USA Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il