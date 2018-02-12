Psagot E Global Equities Fun

PSAGLEQ:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
583.95 - 701.40
1年トータルリターン
15.71%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
683.86
52週レンジ
583.95 - 701.40
1年トータルリターン
15.88%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
683.86
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
119.722
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
WDI:GR
ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞ
9.00 千 3.46 百万 3.64
8150:JP
三信電気
45.00 千 2.66 百万 2.80
914:HK
安徽海螺水泥 [ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ]
160.00 千 2.61 百万 2.75
ANTM:US
ｱﾝｾﾑ
3.30 千 2.60 百万 2.74
NVR:US
ＮＶＲ
200.00 2.45 百万 2.57
NSP:US
ｲﾝｽﾍﾟﾘﾃｨｰ
12.00 千 2.39 百万 2.51
TXRH:US
ﾃｷｻｽ･ﾛｰﾄﾞﾊｳｽ
12.00 千 2.24 百万 2.35
TSS:US
ﾄｰﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
8.00 千 2.21 百万 2.33
PATK:US
ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
9.00 千 2.18 百万 2.29
MNDI:LN
ﾓﾝﾃﾞｨ
24.00 千 2.14 百万 2.25
企業概要
Psagot E Global Equities Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% in global equities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il