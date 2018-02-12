Psagot E Global Equities Fun
PSAGLEQ:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
583.95 - 701.40
1年トータルリターン
15.71%
年初来リターン
1.87%
前日終値
683.86
52週レンジ
583.95 - 701.40
1年トータルリターン
15.88%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
683.86
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
119.722
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WDI:GR
ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞ
|9.00 千
|3.46 百万
|3.64
|
8150:JP
三信電気
|45.00 千
|2.66 百万
|2.80
|
914:HK
安徽海螺水泥 [ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ]
|160.00 千
|2.61 百万
|2.75
|
ANTM:US
ｱﾝｾﾑ
|3.30 千
|2.60 百万
|2.74
|
NVR:US
ＮＶＲ
|200.00
|2.45 百万
|2.57
|
NSP:US
ｲﾝｽﾍﾟﾘﾃｨｰ
|12.00 千
|2.39 百万
|2.51
|
TXRH:US
ﾃｷｻｽ･ﾛｰﾄﾞﾊｳｽ
|12.00 千
|2.24 百万
|2.35
|
TSS:US
ﾄｰﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|8.00 千
|2.21 百万
|2.33
|
PATK:US
ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|9.00 千
|2.18 百万
|2.29
|
MNDI:LN
ﾓﾝﾃﾞｨ
|24.00 千
|2.14 百万
|2.25
企業概要
Psagot E Global Equities Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% in global equities.
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il