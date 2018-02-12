Psagot 3C 50/50
PSAGCOM:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.28 - 97.84
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-0.37%
前日終値
96.59
52週レンジ
94.28 - 97.84
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
96.59
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
52.398
設定日
07/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.94%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AO166585:COR
|3.72 千
|3.72 百万
|8.36
|
912828Q5:GOV
|1.00 千
|3.46 百万
|7.78
|
AM000929:COR
|3.00 千
|3.00 百万
|6.74
|
912828T2:GOV
|808.00
|2.70 百万
|6.08
|
AL069977:COR
|1.50 千
|1.55 百万
|3.49
|
AO535582:COR
|1.24 千
|1.24 百万
|2.79
|
WDI:GR
ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞ
|3.00 千
|1.12 百万
|2.51
|
EI112670:COR
|200.00
|946.68 千
|2.13
|
EJ533370:COR
|192.00
|699.96 千
|1.57
|
EJ010990:COR
|150.00
|572.64 千
|1.29
企業概要
Psagot 3C 50/50 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the JPM Government Bond Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号972-3-5662666
Webサイトwww.psagot.co.il