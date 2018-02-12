Psagot 3C 50/50

PSAGCOM:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.28 - 97.84
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
96.59
52週レンジ
94.28 - 97.84
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
96.59
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
52.398
設定日
07/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AO166585:COR
3.72 千 3.72 百万 8.36
912828Q5:GOV
1.00 千 3.46 百万 7.78
AM000929:COR
3.00 千 3.00 百万 6.74
912828T2:GOV
808.00 2.70 百万 6.08
AL069977:COR
1.50 千 1.55 百万 3.49
AO535582:COR
1.24 千 1.24 百万 2.79
WDI:GR
ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞ
3.00 千 1.12 百万 2.51
EI112670:COR
200.00 946.68 千 2.13
EJ533370:COR
192.00 699.96 千 1.57
EJ010990:COR
150.00 572.64 千 1.29
企業概要
Psagot 3C 50/50 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the JPM Government Bond Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-5662666
Webサイト
www.psagot.co.il