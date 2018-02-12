Psagot 4B Usa Equities- Prot
PSA4DIV:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.37 - 138.30
前日終値
132.24
52週レンジ
110.37 - 138.30
1年トータルリターン
16.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
5.374
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ED563881:COR
|300.00
|471.42 千
|14.26
|
EF800108:COR
|300.00
|417.45 千
|12.63
|
EC877230:COR
|60.00
|91.61 千
|2.77
|
EJ303820:COR
|60.00
|72.17 千
|2.18
|
EI390828:COR
|50.00
|70.06 千
|2.12
|
EI029011:COR
|60.00
|68.72 千
|2.08
|
AO839378:COR
|55.14
|57.19 千
|1.73
|
EH891336:COR
|35.14
|50.03 千
|1.51
|
EJ720986:COR
|42.53
|46.42 千
|1.40
|
EI939664:COR
|30.00
|45.47 千
|1.38
企業概要
Psagot 4D Investments - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号972-3-5662666
Webサイトwww.psagot.co.il