Psagot 4B Usa Equities- Prot

PSA4DIV:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.37 - 138.30
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前日終値
132.24
52週レンジ
110.37 - 138.30
1年トータルリターン
16.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
5.374
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ED563881:COR
300.00 471.42 千 14.26
EF800108:COR
300.00 417.45 千 12.63
EC877230:COR
60.00 91.61 千 2.77
EJ303820:COR
60.00 72.17 千 2.18
EI390828:COR
50.00 70.06 千 2.12
EI029011:COR
60.00 68.72 千 2.08
AO839378:COR
55.14 57.19 千 1.73
EH891336:COR
35.14 50.03 千 1.51
EJ720986:COR
42.53 46.42 千 1.40
EI939664:COR
30.00 45.47 千 1.38
企業概要
Psagot 4D Investments - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-5662666
Webサイト
www.psagot.co.il