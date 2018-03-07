Psagot 4B Global Index Plus
PS4BIPF:IT
99.74
ILs
0.29
0.29%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.97 - 103.63
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
-1.25%
前日終値
100.03
52週レンジ
89.97 - 103.63
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
99.74
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
12.403
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AL591638:COR
|200.00
|199.94 千
|9.15
|
AM000929:COR
|150.00
|149.94 千
|6.86
|
AM316707:COR
|90.00
|94.66 千
|4.33
|
MRIN:IT
YD More Investments Ltd
|15.50 千
|78.96 千
|3.61
|
AM714560:COR
|59.43
|59.39 千
|2.72
|
EI186983:COR
|46.31
|57.70 千
|2.64
|
EJ702922:COR
|49.71
|55.92 千
|2.56
|
EJ744184:COR
|50.36
|53.73 千
|2.46
|
AM262381:COR
|55.00
|53.12 千
|2.43
|
AM746675:COR
|49.00
|49.34 千
|2.26
企業概要
Psagot 4B Global Index Plus - Protected Foreign Currency - Mutual Fund
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il