Psagot 4B Global Index Plus

PS4BIPF:IT
99.74
ILs
0.29
0.29%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.97 - 103.63
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
100.03
52週レンジ
89.97 - 103.63
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
99.74
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
12.403
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AL591638:COR
200.00 199.94 千 9.15
AM000929:COR
150.00 149.94 千 6.86
AM316707:COR
90.00 94.66 千 4.33
MRIN:IT
YD More Investments Ltd
15.50 千 78.96 千 3.61
AM714560:COR
59.43 59.39 千 2.72
EI186983:COR
46.31 57.70 千 2.64
EJ702922:COR
49.71 55.92 千 2.56
EJ744184:COR
50.36 53.73 千 2.46
AM262381:COR
55.00 53.12 千 2.43
AM746675:COR
49.00 49.34 千 2.26
企業概要
Psagot 4B Global Index Plus - Protected Foreign Currency - Mutual Fund
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il