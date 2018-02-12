Psagot 4B Emerging Markets I
PS4BEMI:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.59 - 124.39
1年トータルリターン
27.13%
年初来リターン
2.63%
前日終値
117.16
52週レンジ
93.59 - 124.39
1年トータルリターン
25.26%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
117.16
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
143.301
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK889256:COR
|2.02 千
|2.08 百万
|10.37
|
AO166585:COR
|1.75 千
|1.75 百万
|8.71
|
AN079027:COR
|1.00 千
|999.30 千
|4.98
|
AL069977:COR
|800.00
|818.40 千
|4.08
|
EC877230:COR
|500.00
|752.40 千
|3.75
|
AM000929:COR
|575.00
|574.77 千
|2.86
|
EJ303820:COR
|475.00
|566.67 千
|2.82
|
EI629590:COR
|395.56
|490.42 千
|2.44
|
EF800108:COR
|300.00
|432.09 千
|2.15
|
EK952324:COR
|360.25
|362.41 千
|1.80
企業概要
Psagot 4B Emerging Markets Index Plus - Protected Foreign Currency - Mutual FD
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il