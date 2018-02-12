Psagot 4B Emerging Markets I

PS4BEMI:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.59 - 124.39
1年トータルリターン
27.13%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
117.16
52週レンジ
93.59 - 124.39
1年トータルリターン
25.26%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
117.16
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
143.301
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK889256:COR
2.02 千 2.08 百万 10.37
AO166585:COR
1.75 千 1.75 百万 8.71
AN079027:COR
1.00 千 999.30 千 4.98
AL069977:COR
800.00 818.40 千 4.08
EC877230:COR
500.00 752.40 千 3.75
AM000929:COR
575.00 574.77 千 2.86
EJ303820:COR
475.00 566.67 千 2.82
EI629590:COR
395.56 490.42 千 2.44
EF800108:COR
300.00 432.09 千 2.15
EK952324:COR
360.25 362.41 千 1.80
企業概要
Psagot 4B Emerging Markets Index Plus - Protected Foreign Currency - Mutual FD
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il