Psagot 00 Cpi - Linked Witho

PS00CPL:IT
103.66
ILs
0.13
0.13%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.81 - 104.58
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
-0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.79
52週レンジ
99.81 - 104.58
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
103.66
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
70.125
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI939664:COR
826.65 1.27 百万 3.52
EF800108:COR
895.98 1.26 百万 3.49
EJ516028:COR
1.12 千 1.19 百万 3.29
EH824249:COR
686.77 963.92 千 2.67
EH285969:COR
547.76 892.41 千 2.48
LW078070:COR
743.97 840.11 千 2.33
EH206123:COR
491.20 819.11 千 2.27
AO297331:COR
808.89 810.92 千 2.25
EK241101:COR
745.84 783.79 千 2.17
QZ582335:COR
701.96 767.66 千 2.13
企業概要
Psagot 00 Cpi - Linked Without Stocks - Mutual Fund
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il