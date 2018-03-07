Psagot 00 Cpi - Linked Witho
PS00CPL:IT
103.66
ILs
0.13
0.13%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.81 - 104.58
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
-0.28%
前日終値
103.79
52週レンジ
99.81 - 104.58
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
103.66
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
70.125
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI939664:COR
|826.65
|1.27 百万
|3.52
|
EF800108:COR
|895.98
|1.26 百万
|3.49
|
EJ516028:COR
|1.12 千
|1.19 百万
|3.29
|
EH824249:COR
|686.77
|963.92 千
|2.67
|
EH285969:COR
|547.76
|892.41 千
|2.48
|
LW078070:COR
|743.97
|840.11 千
|2.33
|
EH206123:COR
|491.20
|819.11 千
|2.27
|
AO297331:COR
|808.89
|810.92 千
|2.25
|
EK241101:COR
|745.84
|783.79 千
|2.17
|
QZ582335:COR
|701.96
|767.66 千
|2.13
企業概要
Psagot 00 Cpi - Linked Without Stocks - Mutual Fund
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il