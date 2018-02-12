Excellence 4D Nasdaq

PRSN100:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.09 - 101.39
1年トータルリターン
18.81%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
99.04
52週レンジ
81.09 - 101.39
1年トータルリターン
19.40%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
99.04
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
118.674
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
9.00 千 5.58 百万 6.02
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
1.50 千 5.44 百万 5.87
V:US
ﾋﾞｻﾞ
13.36 千 5.26 百万 5.68
NKE:US
ナイキ
20.80 千 4.40 百万 4.74
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
14.00 千 4.12 百万 4.45
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
6.10 千 3.78 百万 4.08
SBUX:US
スターバックス
15.30 千 3.10 百万 3.34
WMT:US
ｳｫﾙﾏｰﾄ
9.00 千 3.06 百万 3.30
LVS:US
ラスベガス･サンズ
11.60 千 2.81 百万 3.03
AVGO:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ
2.53 千 2.46 百万 2.65
企業概要
Excellence 4D Nasdaq is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the NASDAQ Composite Index. The fund will primarily invest in large cap U.S. companies being traded in the NASDAQ.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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