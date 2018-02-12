Excellence 4D Nasdaq
PRSN100:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.09 - 101.39
1年トータルリターン
18.81%
年初来リターン
4.65%
前日終値
99.04
52週レンジ
81.09 - 101.39
1年トータルリターン
19.40%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
99.04
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
118.674
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.26%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|9.00 千
|5.58 百万
|6.02
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.50 千
|5.44 百万
|5.87
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|13.36 千
|5.26 百万
|5.68
|
NKE:US
ナイキ
|20.80 千
|4.40 百万
|4.74
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|14.00 千
|4.12 百万
|4.45
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|6.10 千
|3.78 百万
|4.08
|
SBUX:US
スターバックス
|15.30 千
|3.10 百万
|3.34
|
WMT:US
ｳｫﾙﾏｰﾄ
|9.00 千
|3.06 百万
|3.30
|
LVS:US
ラスベガス･サンズ
|11.60 千
|2.81 百万
|3.03
|
AVGO:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ
|2.53 千
|2.46 百万
|2.65
企業概要
Excellence 4D Nasdaq is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the NASDAQ Composite Index. The fund will primarily invest in large cap U.S. companies being traded in the NASDAQ.
住所Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号-
Webサイト
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