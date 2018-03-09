ｻﾝﾗﾑ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾌｧﾝｽﾞPLC-ｻﾝﾗﾑ･ｽ
PRMIIUA:ID
0.99
USD
0.01
0.88%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
0.99 - 1.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
0.9948
資産総額 (百万 GBP) ( 03/09/2018)
197.145
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CRAIG VEYSEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
9128282Y:GOV
|22.00 千
|15.38 百万
|7.88
|
9128282R:GOV
|17.50 千
|11.97 百万
|6.13
|
TT312970:COR
|3.15 千
|8.03 百万
|4.11
|
EI692205:COR
|5.83 千
|6.82 百万
|3.49
|
EF670373:COR
|5.00 千
|6.28 百万
|3.22
|
EC612989:COR
|4.52 千
|5.75 百万
|2.95
|
XX301200:PFD
|282.40 千
|5.38 百万
|2.76
|
EF477773:COR
|4.40 千
|5.06 百万
|2.59
|
EK710209:COR
|4.24 千
|5.04 百万
|2.58
|
JV910526:COR
|6.00 千
|5.01 百万
|2.57
企業概要
サンラム・ユニバーサル・ファンズPLC-サンラム・ストラテジック ・ボンド・ファンド （Sanlam Universal Funds PLC - Sanlam Strategic Bond Fund）は、アイルランド籍の オープンエンド型投資信託。月次インカムと潜在的なキャピタルゲインによるトータルリターンの提供を目指す。主に、英国内外発行の投資適格国債・社債に投資する。
住所Sanlam Universal Funds Plc
Beech House
Beech Hill Road
Dublin 4
Ireland
電話番号353-1-6123-433
Webサイトwww.sanlam.com