ｻﾝﾗﾑ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾌｧﾝｽﾞPLC-ｻﾝﾗﾑ･ｽ

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0.99
USD
0.01
0.88%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.00
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.99 - 1.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
0.9948
資産総額 (百万 GBP) ( 03/09/2018)
197.145
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CRAIG VEYSEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9128282Y:GOV
22.00 千 15.38 百万 7.88
9128282R:GOV
17.50 千 11.97 百万 6.13
TT312970:COR
3.15 千 8.03 百万 4.11
EI692205:COR
5.83 千 6.82 百万 3.49
EF670373:COR
5.00 千 6.28 百万 3.22
EC612989:COR
4.52 千 5.75 百万 2.95
XX301200:PFD
282.40 千 5.38 百万 2.76
EF477773:COR
4.40 千 5.06 百万 2.59
EK710209:COR
4.24 千 5.04 百万 2.58
JV910526:COR
6.00 千 5.01 百万 2.57
企業概要
サンラム・ユニバーサル・ファンズPLC-サンラム・ストラテジック ・ボンド・ファンド （Sanlam Universal Funds PLC - Sanlam Strategic Bond Fund）は、アイルランド籍の オープンエンド型投資信託。月次インカムと潜在的なキャピタルゲインによるトータルリターンの提供を目指す。主に、英国内外発行の投資適格国債・社債に投資する。
住所
Sanlam Universal Funds Plc
Beech House
Beech Hill Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
353-1-6123-433
Webサイト
www.sanlam.com