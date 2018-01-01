ﾍﾟﾄﾚﾙ･ｴﾅｼﾞｰ
PRLNB:AU
上場廃止
AUD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
-
時価総額 (AUD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ペトレル・エナジー（Petrel Energy Limited ）は川上石油会社。北米を中心に従来型・非従来型の投資機会を対象にする。テキサス州バーネットシェール地域で新興オンショア・シェールガス開発に注力。
住所Level 3 Suite 303
10 Bridge Street
Sydney, NSW 2000
Australia
電話番号61-2-9254-9000
Webサイトwww.petrelenergy.com