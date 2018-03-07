Prisma Capital USA Pekan

PRIUSAP:IT
118.97
ILs
0.28
0.24%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.17 - 122.31
1年トータルリターン
17.04%
年初来リターン
5.26%
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前日終値
118.69
52週レンジ
99.17 - 122.31
1年トータルリターン
17.69%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
118.97
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
9.107
設定日
10/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
955.00 589.94 千 6.90
V:US
ﾋﾞｻﾞ
1.47 千 583.62 千 6.82
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
133.00 487.61 千 5.70
BKNG:US
ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
64.00 391.99 千 4.58
AMAT:US
アプライド・マテリアルズ
1.90 千 341.19 千 3.99
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
80.00 329.45 千 3.85
LVS:US
ラスベガス･サンズ
1.33 千 323.15 千 3.78
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
540.00 323.04 千 3.78
FMS:US
ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ
1.70 千 311.17 千 3.64
SBUX:US
スターバックス
1.45 千 291.04 千 3.40
企業概要
Prisma Capital USA (Pekan) is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.prismafinance.co.il