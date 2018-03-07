Prisma Capital USA Pekan
PRIUSAP:IT
118.97
ILs
0.28
0.24%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.17 - 122.31
1年トータルリターン
17.04%
年初来リターン
5.26%
前日終値
118.69
52週レンジ
99.17 - 122.31
1年トータルリターン
17.69%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
118.97
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
9.107
設定日
10/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.52%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|955.00
|589.94 千
|6.90
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|1.47 千
|583.62 千
|6.82
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|133.00
|487.61 千
|5.70
|
BKNG:US
ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|64.00
|391.99 千
|4.58
|
AMAT:US
アプライド・マテリアルズ
|1.90 千
|341.19 千
|3.99
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|80.00
|329.45 千
|3.85
|
LVS:US
ラスベガス･サンズ
|1.33 千
|323.15 千
|3.78
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|540.00
|323.04 千
|3.78
|
FMS:US
ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ
|1.70 千
|311.17 千
|3.64
|
SBUX:US
スターバックス
|1.45 千
|291.04 千
|3.40
企業概要
Prisma Capital USA (Pekan) is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所-
電話番号-
Webサイトwww.prismafinance.co.il