Prisma Shares 30

PRISSH3:IT
368.36
ILs
0.21
0.06%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
366.43 - 378.56
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
368.15
52週レンジ
366.43 - 378.56
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
368.36
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
13.598
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AP841378:COR
2.00 千 2.00 百万 14.39
AL444824:COR
300.00 316.20 千 2.28
AP120595:COR
260.00 276.35 千 1.99
AZRG:IT
ｱｽﾞﾘｴﾘ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.35 千 252.99 千 1.82
EH208833:COR
166.87 248.12 千 1.79
V:US
ﾋﾞｻﾞ
590.00 232.43 千 1.67
EG174565:COR
125.40 227.60 千 1.64
BKF:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCI BRIC ETF
1.47 千 227.34 千 1.64
ISRAL:IT
ｲｽﾗﾑｺ･ﾆｼﾞｪﾌﾞ2
460.00 千 220.80 千 1.59
EK820026:COR
200.00 219.94 千 1.58
企業概要
Prisma Shares 30 is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.prismafinance.co.il