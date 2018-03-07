Prisma Shares 30
PRISSH3:IT
368.36
ILs
0.21
0.06%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
366.43 - 378.56
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.51%
前日終値
368.15
52週レンジ
366.43 - 378.56
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
368.36
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
13.598
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.43%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AP841378:COR
|2.00 千
|2.00 百万
|14.39
|
AL444824:COR
|300.00
|316.20 千
|2.28
|
AP120595:COR
|260.00
|276.35 千
|1.99
|
AZRG:IT
ｱｽﾞﾘｴﾘ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.35 千
|252.99 千
|1.82
|
EH208833:COR
|166.87
|248.12 千
|1.79
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|590.00
|232.43 千
|1.67
|
EG174565:COR
|125.40
|227.60 千
|1.64
|
BKF:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCI BRIC ETF
|1.47 千
|227.34 千
|1.64
|
ISRAL:IT
ｲｽﾗﾑｺ･ﾆｼﾞｪﾌﾞ2
|460.00 千
|220.80 千
|1.59
|
EK820026:COR
|200.00
|219.94 千
|1.58
企業概要
Prisma Shares 30 is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所-
電話番号-
Webサイトwww.prismafinance.co.il