Passport Potash Inc
PPRTF:US
OTC US
USD
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出来高
20,000
前日終値
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52週レンジ
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52週レンジ
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年初来リターン
-90.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Other Mined Minerals
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企業概要
Passport Potash, Inc. explores for potash in the southwestern United States.
住所608-1199 West Pender Street
Vancouver, BC V6E 2R1
Canada
電話番号1-604-687-0300
Webサイトwww.passportpotash.com