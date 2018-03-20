ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ

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EUR
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2018)
368.923
設定日
03/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOHN M DEVIR / DANNY SETH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AM054298:COR
80.80 千 80.69 百万 21.09
AM018815:COR
40.90 千 40.89 百万 10.69
PMUSTZI:ID
Pimco Funds Ireland plc - US
3.69 百万 36.92 百万 9.65
AM018825:COR
29.10 千 29.08 百万 7.60
912796LC:GOV
22.90 千 22.90 百万 5.99
AM018830:COR
21.30 千 21.28 百万 5.56
AM054305:COR
12.80 千 12.78 百万 3.34
WMB:US
ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
380.00 千 11.59 百万 3.03
TRGP:US
ﾀﾙｶﾞ･ﾘｿｰｼｽﾞ
230.00 千 11.14 百万 2.91
LNG:US
シェニエール･エナジー
190.00 千 10.23 百万 2.67
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ－MLPアンド・エネルギー・ インフラストラクチャー・ファンド（PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES / MLP & Energy Infrastructure Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。北米の石油・ガス生産の継続的なブームから利益を得るた め、株式、上場マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）の債務および関連エネ
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel
Webサイト
www.europe.pimco.com