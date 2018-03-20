ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ
PMEGIEH:ID
Pending Listing
EUR
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2018)
368.923
設定日
03/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOHN M DEVIR / DANNY SETH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AM054298:COR
|80.80 千
|80.69 百万
|21.09
|
AM018815:COR
|40.90 千
|40.89 百万
|10.69
|
PMUSTZI:ID
Pimco Funds Ireland plc - US
|3.69 百万
|36.92 百万
|9.65
|
AM018825:COR
|29.10 千
|29.08 百万
|7.60
|
912796LC:GOV
|22.90 千
|22.90 百万
|5.99
|
AM018830:COR
|21.30 千
|21.28 百万
|5.56
|
AM054305:COR
|12.80 千
|12.78 百万
|3.34
|
WMB:US
ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
|380.00 千
|11.59 百万
|3.03
|
TRGP:US
ﾀﾙｶﾞ･ﾘｿｰｼｽﾞ
|230.00 千
|11.14 百万
|2.91
|
LNG:US
シェニエール･エナジー
|190.00 千
|10.23 百万
|2.67
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ－MLPアンド・エネルギー・ インフラストラクチャー・ファンド（PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES / MLP & Energy Infrastructure Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。北米の石油・ガス生産の継続的なブームから利益を得るた め、株式、上場マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）の債務および関連エネ
住所PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号353-1-241-7100 Tel
Webサイトwww.europe.pimco.com