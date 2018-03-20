企業概要

ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ－MLPアンド・エネルギー・ インフラストラクチャー・ファンド（PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES / MLP & Energy Infrastructure Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。北米の石油・ガス生産の継続的なブームから利益を得るた め、株式、上場マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）の債務および関連エネ