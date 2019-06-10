ﾎﾟﾗﾙｶｽ
PLCSME:NO
上場廃止
NOK
出来高
0
52週レンジ
1.34 - 1.60
出来高
0
52週レンジ
1.34 - 1.60
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 NOK)
1.335
発行済株式数 (百万)
329.579
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Oil & Gas Services & Equip
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企業概要
ポラルカス（Polarcus Ltd）は地震探査データ販売会社。地震探査データを取得し、石油・天然ガス探査業界に販売する。
住所Almas Tower Level 32 Jumeirah
Lakes Towers P O Box 283373
Dubai
United Arab Emirates
電話番号971-4-43-60-800
Webサイトwww.polarcus.com