ﾋﾟｸﾃ -ﾛﾎﾞﾃｨｯｸｽ
PJAS:GR
Berlin
136.58
EUR
1.04
0.77%
更新日時 17:38 JST 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.00 - 20.00
始値
136.46
前日終値
135.54
52週レンジ
20.00 - 20.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
136.38
資産総額 (十億 USD) ( 03/08/2018)
6.572
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PETER LINGEN / JOHN GLADWYN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
2.70%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
6954:JP
ファナック
|799.87 千
|164.01 百万
|4.80
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|194.51 千
|161.73 百万
|4.74
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|978.10 千
|134.14 百万
|3.93
|
ISRG:US
ｲﾝﾃｭｲﾃｨﾌﾞｻｰｼﾞｶﾙ
|523.34 千
|133.67 百万
|3.91
|
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
|1.14 百万
|117.80 百万
|3.45
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|3.24 百万
|115.87 百万
|3.39
|
6594:JP
日本電産
|1.14 百万
|108.28 百万
|3.17
|
6861:JP
キーエンス
|259.66 千
|104.01 百万
|3.05
|
KLAC:US
KLAﾃﾝｺｰﾙ
|1.08 百万
|103.16 百万
|3.02
|
ABBN:SW
ＡＢＢ
|4.15 百万
|97.29 百万
|2.85
企業概要
ピクテ-ロボティックス（Pictet - Robotics）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタル・グロースの獲得を目指す。ロボット工学と実現技術の価値連鎖に貢献または利益を得る企業が発行した株式および株式関連銘柄に投資する。
住所Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-467-171-1
Webサイトwww.assetmanagement.pictet