Piano Azioni Italia
PIRAZII:IM
11.35
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.89 - 12.12
前日終値
11.33
52週レンジ
10.89 - 12.12
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
11.348
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
731.668
設定日
09/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LUIGI DEGRADA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|770.70 千
|12.60 百万
|5.44
|
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
|4.39 百万
|12.18 百万
|5.25
|
ENI:IM
ENI
|897.00 千
|11.80 百万
|5.09
|
ENEL:IM
ENEL
|2.46 百万
|11.55 百万
|4.98
|
G:IM
ゼネラリ保険
|424.00 千
|6.11 百万
|2.64
|
ATL:IM
ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ
|241.30 千
|5.95 百万
|2.57
|
HER:IM
エラ
|1.91 百万
|5.11 百万
|2.21
|
IP:IM
ｲﾝﾃﾙﾎﾟﾝﾌﾟ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|209.90 千
|5.03 百万
|2.17
|
CERV:IM
ｻｰﾌﾞﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|533.60 千
|5.00 百万
|2.16
|
DIA:IM
ﾃﾞｨｱｿﾘﾝ
|73.06 千
|4.91 百万
|2.12
企業概要
Piano Azioni Italia is an open-end fund incorporated in Italy. The fund aims for capital appreciation, while adhering to PIR regulations. The fund will invest at least 70% of its assets in equity and fixed income securities issued by Italian companies (or in EU companies having an Italian branch).
住所Piano Investimento Italia
P.le Giulio Douhet, 31
00143 - Rome
Italy
電話番号-
Webサイト
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