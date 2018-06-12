Piano Azioni Italia

PIRAZII:IM
11.35
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.89 - 12.12
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前日終値
11.33
52週レンジ
10.89 - 12.12
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
11.348
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
731.668
設定日
09/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LUIGI DEGRADA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
770.70 千 12.60 百万 5.44
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
4.39 百万 12.18 百万 5.25
ENI:IM
ENI
897.00 千 11.80 百万 5.09
ENEL:IM
ENEL
2.46 百万 11.55 百万 4.98
G:IM
ゼネラリ保険
424.00 千 6.11 百万 2.64
ATL:IM
ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ
241.30 千 5.95 百万 2.57
HER:IM
エラ
1.91 百万 5.11 百万 2.21
IP:IM
ｲﾝﾃﾙﾎﾟﾝﾌﾟ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
209.90 千 5.03 百万 2.17
CERV:IM
ｻｰﾌﾞﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
533.60 千 5.00 百万 2.16
DIA:IM
ﾃﾞｨｱｿﾘﾝ
73.06 千 4.91 百万 2.12
企業概要
Piano Azioni Italia is an open-end fund incorporated in Italy. The fund aims for capital appreciation, while adhering to PIR regulations. The fund will invest at least 70% of its assets in equity and fixed income securities issued by Italian companies (or in EU companies having an Italian branch).
住所
Piano Investimento Italia
P.le Giulio Douhet, 31
00143 - Rome
Italy
電話番号
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Webサイト
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