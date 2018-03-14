ﾋﾟﾑｺ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ債券ﾌｧﾝﾄﾞ
PIMTRHI:ID
Pending Listing
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2018)
6.234
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
%326R67J:MTG
|617.08 千
|632.63 百万
|6.86
|
%326B67J:MTG
|471.72 千
|471.14 百万
|5.11
|
MINT:LN
ﾋﾟﾑｺ･米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽUC
|3.26 百万
|331.27 百万
|3.59
|
%326B3XU:MTG
|238.28 千
|238.30 百万
|2.58
|
9128282R:GOV
|212.65 千
|209.69 百万
|2.27
|
AP250316:COR
|22.42 百万
|199.03 百万
|2.16
|
AQ047668:COR
|19.92 百万
|176.87 百万
|1.92
|
912810RJ:GOV
|143.70 千
|150.97 百万
|1.64
|
912828L5:GOV
|153.40 千
|150.35 百万
|1.63
|
9128282Y:GOV
|151.50 千
|149.62 百万
|1.62
企業概要
PIMCOファンズ グローバルインベスタシリーズ：グローバル債券ファンド（PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータルリ ターンの最大化を目指す。主に中期債券（格付けBからAaa）を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号353-1-241-7100 Tel
Webサイトwww.europe.pimco.com