ﾋﾟﾑｺ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ債券ﾌｧﾝﾄﾞ

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USD
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2018)
6.234
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
%326R67J:MTG
617.08 千 632.63 百万 6.86
%326B67J:MTG
471.72 千 471.14 百万 5.11
MINT:LN
ﾋﾟﾑｺ･米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽUC
3.26 百万 331.27 百万 3.59
%326B3XU:MTG
238.28 千 238.30 百万 2.58
9128282R:GOV
212.65 千 209.69 百万 2.27
AP250316:COR
22.42 百万 199.03 百万 2.16
AQ047668:COR
19.92 百万 176.87 百万 1.92
912810RJ:GOV
143.70 千 150.97 百万 1.64
912828L5:GOV
153.40 千 150.35 百万 1.63
9128282Y:GOV
151.50 千 149.62 百万 1.62
企業概要
PIMCOファンズ グローバルインベスタシリーズ：グローバル債券ファンド（PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータルリ ターンの最大化を目指す。主に中期債券（格付けBからAaa）を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel
Webサイト
www.europe.pimco.com