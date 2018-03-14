ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ:ｲﾝｶﾑ
PIMINHI:ID
Pending Listing
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2018)
73.644
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DANIEL J IVASCYN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
9128283D:GOV
|2.87 百万
|2.86 十億
|3.89
|
AP726920:COR
|278.63 百万
|2.47 十億
|3.37
|
912828XX:GOV
|2.23 百万
|2.18 十億
|2.97
|
912828V7:GOV
|1.65 百万
|1.63 十億
|2.22
|
912828W4:GOV
|1.63 百万
|1.61 十億
|2.19
|
%327867J:MTG
|974.33 千
|1.02 十億
|1.38
|
AO464880:COR
|675.55 千
|913.75 百万
|1.24
|
912828V2:GOV
|866.15 千
|864.68 百万
|1.18
|
AQ142557:COR
|79.15 百万
|702.80 百万
|0.96
|
AP654394:COR
|78.36 百万
|695.69 百万
|0.95
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ：インカム型（PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型フ ァンド。慎重な投資管理による高水準の短期利益を目指す。世界の多様なセクターの債券に分散投資する。
住所PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号353-1-241-7100 Tel
Webサイトwww.europe.pimco.com