ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ:ｲﾝｶﾑ

PIMINHI:ID
Pending Listing
PIMINHI:ID is pending listing
USD
商品分類
Open-End Fund
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2018)
73.644
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DANIEL J IVASCYN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9128283D:GOV
2.87 百万 2.86 十億 3.89
AP726920:COR
278.63 百万 2.47 十億 3.37
912828XX:GOV
2.23 百万 2.18 十億 2.97
912828V7:GOV
1.65 百万 1.63 十億 2.22
912828W4:GOV
1.63 百万 1.61 十億 2.19
%327867J:MTG
974.33 千 1.02 十億 1.38
AO464880:COR
675.55 千 913.75 百万 1.24
912828V2:GOV
866.15 千 864.68 百万 1.18
AQ142557:COR
79.15 百万 702.80 百万 0.96
AP654394:COR
78.36 百万 695.69 百万 0.95
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ：インカム型（PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型フ ァンド。慎重な投資管理による高水準の短期利益を目指す。世界の多様なセクターの債券に分散投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel
Webサイト
www.europe.pimco.com