ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ
PIMGCHI:ID
Pending Listing
USD
商品分類
OEIC
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2018)
19.948
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / MOHIT MITTAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828P8:GOV
|789.90 千
|768.25 百万
|3.38
|
912828L6:GOV
|554.80 千
|546.42 百万
|2.41
|
9128283F:GOV
|476.83 千
|470.18 百万
|2.07
|
PMUSTZI:ID
Pimco Funds Ireland plc - US
|37.23 百万
|372.79 百万
|1.64
|
912828R2:GOV
|293.50 千
|284.59 百万
|1.25
|
MINT:LN
ﾋﾟﾑｺ･米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽUC
|2.59 百万
|262.86 百万
|1.16
|
912828Q3:GOV
|263.00 千
|256.55 百万
|1.13
|
912810RY:GOV
|255.63 千
|256.00 百万
|1.13
|
BL244553:COR
|254.36 百万
|255.25 百万
|1.12
|
BL239532:COR
|216.27 百万
|217.66 百万
|0.96
企業概要
PIMCOファンズグローバルインベスタシリーズ-グローバル投資適格ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トータルリターンの最大化と、一貫し た慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号353-1-241-7100 Tel
Webサイトwww.europe.pimco.com