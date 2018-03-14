ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ

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USD
商品分類
OEIC
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商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2018)
19.948
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / MOHIT MITTAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828P8:GOV
789.90 千 768.25 百万 3.38
912828L6:GOV
554.80 千 546.42 百万 2.41
9128283F:GOV
476.83 千 470.18 百万 2.07
PMUSTZI:ID
Pimco Funds Ireland plc - US
37.23 百万 372.79 百万 1.64
912828R2:GOV
293.50 千 284.59 百万 1.25
MINT:LN
ﾋﾟﾑｺ･米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽUC
2.59 百万 262.86 百万 1.16
912828Q3:GOV
263.00 千 256.55 百万 1.13
912810RY:GOV
255.63 千 256.00 百万 1.13
BL244553:COR
254.36 百万 255.25 百万 1.12
BL239532:COR
216.27 百万 217.66 百万 0.96
企業概要
PIMCOファンズグローバルインベスタシリーズ-グローバル投資適格ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トータルリターンの最大化と、一貫し た慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel
Webサイト
www.europe.pimco.com