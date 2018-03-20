ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ
PIMCGIE:ID
Pending Listing
EUR
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2018)
561.683
設定日
03/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / NIC JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828K3:GOV
|47.59 千
|47.50 百万
|7.76
|
912828Q6:GOV
|45.11 千
|44.94 百万
|7.34
|
912828C9:GOV
|34.85 千
|34.78 百万
|5.68
|
JK426061:COR
|19.28 千
|24.42 百万
|3.99
|
MINT:LN
ﾋﾟﾑｺ･米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽUC
|237.00 千
|24.08 百万
|3.93
|
912810FR:GOV
|20.81 千
|23.72 百万
|3.87
|
LW153999:COR
|18.91 千
|23.24 百万
|3.80
|
912828B6:GOV
|21.60 千
|22.17 百万
|3.62
|
%327867J:MTG
|15.97 千
|16.68 百万
|2.72
|
912828NM:GOV
|16.00 千
|16.53 百万
|2.70
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ－コモディティ・リアル・リターン・ストラテジー・ファンド（PIMCO Funds Global Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準の トータルリターンを目指す。スワップ契約、先物、先物オプション、仕組債、コモディティ指数連動債などのデリバティブ商品にも投資。ベンチマークはBloomberg Commodity In
住所PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号353-1-241-7100 Tel
Webサイトwww.europe.pimco.com