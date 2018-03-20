ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ

PIMCGIE:ID
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EUR
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2018)
561.683
設定日
03/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / NIC JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828K3:GOV
47.59 千 47.50 百万 7.76
912828Q6:GOV
45.11 千 44.94 百万 7.34
912828C9:GOV
34.85 千 34.78 百万 5.68
JK426061:COR
19.28 千 24.42 百万 3.99
MINT:LN
ﾋﾟﾑｺ･米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽUC
237.00 千 24.08 百万 3.93
912810FR:GOV
20.81 千 23.72 百万 3.87
LW153999:COR
18.91 千 23.24 百万 3.80
912828B6:GOV
21.60 千 22.17 百万 3.62
%327867J:MTG
15.97 千 16.68 百万 2.72
912828NM:GOV
16.00 千 16.53 百万 2.70
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ－コモディティ・リアル・リターン・ストラテジー・ファンド（PIMCO Funds Global Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準の トータルリターンを目指す。スワップ契約、先物、先物オプション、仕組債、コモディティ指数連動債などのデリバティブ商品にも投資。ベンチマークはBloomberg Commodity In
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel
Webサイト
www.europe.pimco.com