Pia Selected Shares Mutual F
PIANEVH:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.1 - 164.1
前日終値
153.4
52週レンジ
140.1 - 164.1
1年トータルリターン
8.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
198.603
設定日
12/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AL069977:COR
|33.00 千
|34.10 百万
|22.03
|
EJ303820:COR
|15.00 千
|18.04 百万
|11.65
|
XLE:US
ｴﾅｼﾞｰ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|54.00 千
|13.06 百万
|8.43
|
EUFN:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾖｰﾛｯﾊﾟ金融ETF
|105.00 千
|8.54 百万
|5.52
|
XLF:US
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|85.00 千
|8.18 百万
|5.29
|
EI067570:COR
|8.00 千
|7.99 百万
|5.16
|
XLV:US
ﾍﾙｽｹｱ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|23.63 千
|6.90 百万
|4.46
|
STR:FP
SPDR MSCIﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾃﾞｨｽ
|9.81 千
|4.64 百万
|3.00
|
TDXPEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ TecDAX UCITS ETF DE
|40.00 千
|3.84 百万
|2.48
|
EI629590:COR
|3.00 千
|3.74 百万
|2.42
企業概要
Pia Selected Shares Mutual Fund - Nivheret is an open-end fun incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, BBOECHUS-BAIF OEF corp high yield US. The fund primarily invests in high yield fixed income securities.
住所Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号972-3-7546172
Webサイト
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