Pia Selected Shares Mutual F

PIANEVH:IT
の価格がありません PIANEVH:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.1 - 164.1
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
153.4
52週レンジ
140.1 - 164.1
1年トータルリターン
8.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
198.603
設定日
12/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AL069977:COR
33.00 千 34.10 百万 22.03
EJ303820:COR
15.00 千 18.04 百万 11.65
XLE:US
ｴﾅｼﾞｰ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
54.00 千 13.06 百万 8.43
EUFN:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾖｰﾛｯﾊﾟ金融ETF
105.00 千 8.54 百万 5.52
XLF:US
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
85.00 千 8.18 百万 5.29
EI067570:COR
8.00 千 7.99 百万 5.16
XLV:US
ﾍﾙｽｹｱ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
23.63 千 6.90 百万 4.46
STR:FP
SPDR MSCIﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾃﾞｨｽ
9.81 千 4.64 百万 3.00
TDXPEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ TecDAX UCITS ETF DE
40.00 千 3.84 百万 2.48
EI629590:COR
3.00 千 3.74 百万 2.42
企業概要
Pia Selected Shares Mutual Fund - Nivheret is an open-end fun incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, BBOECHUS-BAIF OEF corp high yield US. The fund primarily invests in high yield fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
-