Harel Pia 4D Global Equities
PIALTAI:IT
177.92
USd
0.24
0.14%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.36 - 187.09
1年トータルリターン
19.35%
年初来リターン
2.30%
前日終値
177.68
52週レンジ
147.36 - 187.09
1年トータルリターン
19.43%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
177.92
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
28.231
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EWJ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝETF
|6.00 千
|1.26 百万
|5.86
|
VWO:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞFTSEｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂET
|6.00 千
|933.81 千
|4.35
|
HEDJ:US
ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ 欧州株米ﾄﾞﾙﾍｯｼﾞ付
|4.00 千
|904.14 千
|4.21
|
SMSN:LI
ｻﾑｽﾝ電子
|200.00
|822.27 千
|3.83
|
DXJ:US
ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ 日本株米ﾄﾞﾙﾍｯｼﾞ付
|4.00 千
|820.31 千
|3.82
|
9128282R:GOV
|200.00
|693.98 千
|3.23
|
DFE:US
ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ 欧州小型株配当ﾌｧﾝ
|2.00 千
|481.60 千
|2.24
|
MRE:CN
ﾏｰﾃｨﾝﾚｲ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|10.00 千
|417.16 千
|1.94
|
TKA:GR
ﾃｨｯｾﾝｸﾙｯﾌﾟ
|4.00 千
|380.98 千
|1.78
|
AD:NA
ｱﾎﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾚｰｽﾞ
|5.00 千
|372.76 千
|1.74
企業概要
Harel Pia 4D Global Equities Denominated in Dollar is intended for foreign residents only. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in flexible, investing in equities, options, and debt securities of high quality on a worldwide basis.
住所Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号972-3-7546172
Webサイト
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