Pia Emerging Markets Bond
PIAEMMB:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.95 - 102.18
前日終値
100.05
52週レンジ
96.95 - 102.18
1年トータルリターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
42.548
設定日
03/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI641024:COR
|35.00 千
|2.19 百万
|5.18
|
STHY:LN
ﾋﾟﾑｺ短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF
|5.50 千
|1.94 百万
|4.60
|
AM281722:COR
|350.00
|1.35 百万
|3.20
|
EI158808:COR
|71.40 千
|1.28 百万
|3.02
|
EH701769:COR
|300.00
|1.21 百万
|2.87
|
EI436895:COR
|1.00 千
|1.17 百万
|2.77
|
EK367909:COR
|300.00
|1.13 百万
|2.68
|
IEML:LN
iｼｪｱｰｽﾞ 新興国債券ETF-JDR(自
|4.50 千
|1.04 百万
|2.47
|
EBND:US
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ新興
|10.00 千
|1.03 百万
|2.44
|
EK858971:COR
|250.00
|1.02 百万
|2.40
企業概要
Pia Emerging Markets Bond is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the PIMCO Total Return ETF. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号972-3-7546172
Webサイト
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