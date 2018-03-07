Pia Aggressive Dollar
PIAAGDO:IT
95.77
ILs
0.26
0.27%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.76 - 102.90
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
-2.19%
前日終値
95.51
52週レンジ
87.76 - 102.90
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
95.77
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
88.969
設定日
07/30/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VGK:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･FTSE･ﾖｰﾛｯﾊﾟETF
|25.00 千
|5.12 百万
|6.20
|
S7XE:GR
ｿｰｽ･ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ･ｵﾌﾟﾃｨﾏｲｽﾞﾄﾞ･ﾊﾞ
|15.00 千
|4.62 百万
|5.59
|
HLT:FP
ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600ﾍﾙｽｹｱUCITS
|10.00 千
|3.45 百万
|4.17
|
C40:FP
ｱﾑﾝﾃﾞｨETF CAC40 UCITS ETF C
|10.60 千
|3.27 百万
|3.96
|
IAEX:LN
iｼｪｱｰｽﾞAEX UCITS ETF EUR Dis
|14.00 千
|3.14 百万
|3.80
|
MDAXEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ MDAX DE
|3.00 千
|2.90 百万
|3.50
|
MCXPEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ･ｽﾄｯｸｽ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾐｯﾄﾞ200
|15.00 千
|2.87 百万
|3.47
|
OIL:FP
ﾘｸｿｰUCITS ETFｽﾄｯｸｽ欧州600石
|15.00 千
|2.50 百万
|3.03
|
BRE:FP
ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600基礎資源UCI
|10.00 千
|2.12 百万
|2.56
|
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
|2.00 千
|2.03 百万
|2.45
企業概要
Pia Aggressive Dollar is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, MSCI-Emerging Markets. The fund primarily invests in equity securities.
住所Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号972-3-7546172
Webサイト
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