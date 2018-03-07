Psagot 4B Hedged Foreign Cur
PHFCGEI:IT
132.97
ILs
0.32
0.24%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.49 - 144.06
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
-4.07%
前日終値
132.65
52週レンジ
127.49 - 144.06
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
132.97
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
52.756
設定日
04/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ED563881:COR
|1.33 千
|2.10 百万
|4.78
|
EJ303820:COR
|1.59 千
|1.91 百万
|4.36
|
EC877230:COR
|1.18 千
|1.79 百万
|4.09
|
AO535582:COR
|1.74 千
|1.74 百万
|3.96
|
JV473406:COR
|1.65 千
|1.68 百万
|3.83
|
AM714560:COR
|1.15 千
|1.15 百万
|2.62
|
AN824138:COR
|1.00 千
|999.50 千
|2.28
|
AP344712:COR
|1.00 千
|999.00 千
|2.28
|
EI629590:COR
|694.53
|866.22 千
|1.97
|
AO168717:COR
|800.00
|815.36 千
|1.86
企業概要
Psagot 4B Hedged Foreign Currency Global Equities Indices Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the MSCI All Country World Index. The fund primarily invests in equity securities.
住所Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号972-3-7968999
Webサイトwww.psagot.co.il