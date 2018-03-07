Psagot 4B Hedged Foreign Cur

PHFCGEI:IT
132.97
ILs
0.32
0.24%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.49 - 144.06
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
132.65
52週レンジ
127.49 - 144.06
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
132.97
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
52.756
設定日
04/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ED563881:COR
1.33 千 2.10 百万 4.78
EJ303820:COR
1.59 千 1.91 百万 4.36
EC877230:COR
1.18 千 1.79 百万 4.09
AO535582:COR
1.74 千 1.74 百万 3.96
JV473406:COR
1.65 千 1.68 百万 3.83
AM714560:COR
1.15 千 1.15 百万 2.62
AN824138:COR
1.00 千 999.50 千 2.28
AP344712:COR
1.00 千 999.00 千 2.28
EI629590:COR
694.53 866.22 千 1.97
AO168717:COR
800.00 815.36 千 1.86
企業概要
Psagot 4B Hedged Foreign Currency Global Equities Indices Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the MSCI All Country World Index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il