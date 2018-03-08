Perfin Equity Hedge Master F
PERLSPM:BZ
2.55
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.21 - 2.55
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
3.49%
前日終値
2.55
52週レンジ
2.21 - 2.55
1年トータルリターン
15.32%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
2.550439
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
119.564
設定日
07/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK367861:COR
|1.94 千
|18.01 百万
|23.33
|
AO355335:COR
|1.05 千
|9.70 百万
|12.57
|
ALUP11:BZ
ｱﾙﾊﾟｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾃｨﾒﾝﾄ
|207.76 千
|3.83 百万
|4.97
|
JV530071:COR
|384.00
|3.56 百万
|4.62
|
EK904757:COR
|303.00
|2.81 百万
|3.64
|
ITSA4:BZ
インベスティメントス･イタウ
|196.40 千
|2.13 百万
|2.75
|
BVMF3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
|71.70 千
|1.63 百万
|2.12
|
IGTA3:BZ
ｲｸﾞｱﾃﾐｴﾑﾌﾟﾚｻ･ﾃﾞ･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
|39.40 千
|1.55 百万
|2.01
|
EK690488:COR
|147.00
|1.36 百万
|1.77
|
LAME4:BZ
ﾛｼﾞｬｽ･ｱﾒﾘｶﾅｽ
|70.50 千
|1.20 百万
|1.56
企業概要
Perfin Equity Hedge Master FIA is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所Perfin Administracao de Recursos
Rua Amauri, 286, 5 andar
01448-003, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-5070-8400
Webサイトwww.perfin.com.br