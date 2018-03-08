Perfin Equity Hedge Master F

PERLSPM:BZ
2.55
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.21 - 2.55
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
3.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.55
52週レンジ
2.21 - 2.55
1年トータルリターン
15.32%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
2.550439
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
119.564
設定日
07/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK367861:COR
1.94 千 18.01 百万 23.33
AO355335:COR
1.05 千 9.70 百万 12.57
ALUP11:BZ
ｱﾙﾊﾟｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾃｨﾒﾝﾄ
207.76 千 3.83 百万 4.97
JV530071:COR
384.00 3.56 百万 4.62
EK904757:COR
303.00 2.81 百万 3.64
ITSA4:BZ
インベスティメントス･イタウ
196.40 千 2.13 百万 2.75
BVMF3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
71.70 千 1.63 百万 2.12
IGTA3:BZ
ｲｸﾞｱﾃﾐｴﾑﾌﾟﾚｻ･ﾃﾞ･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
39.40 千 1.55 百万 2.01
EK690488:COR
147.00 1.36 百万 1.77
LAME4:BZ
ﾛｼﾞｬｽ･ｱﾒﾘｶﾅｽ
70.50 千 1.20 百万 1.56
企業概要
Perfin Equity Hedge Master FIA is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Perfin Administracao de Recursos
Rua Amauri, 286, 5 andar
01448-003, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5070-8400
Webサイト
www.perfin.com.br