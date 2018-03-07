Altshuler Shaham 4D Protecte
PERFXXL:IT
152.91
ILs
0.54
0.35%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.03 - 159.48
前日終値
152.37
52週レンジ
134.03 - 159.48
1年トータルリターン
14.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
233.314
設定日
07/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.47%
経費率
3.07%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BA:US
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
|10.51 千
|10.18 百万
|4.82
|
SMSN:LI
ｻﾑｽﾝ電子
|2.18 千
|8.97 百万
|4.25
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|18.09 千
|7.13 百万
|3.37
|
RYA:ID
ﾗｲｱﾝｴｱｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|89.76 千
|6.55 百万
|3.10
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|46.58 千
|6.45 百万
|3.06
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|11.21 千
|6.34 百万
|3.01
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|35.30 千
|6.09 百万
|2.88
|
NOVN:SW
ノバルティス
|19.35 千
|5.78 百万
|2.74
|
DPW:GR
ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ
|33.96 千
|5.61 百万
|2.66
|
GWI:LN
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｰｽ･ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ
|158.41 千
|5.61 百万
|2.66
企業概要
Altshuler Shaham 4D Protected Foreign Global Equity is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the MXWO-MSCI WORLD Index. The fund will invest in global equities and fixed income securities.
住所-
電話番号-
Webサイト
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