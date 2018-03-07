Altshuler Shaham 4D Protecte

PERFXXL:IT
152.91
ILs
0.54
0.35%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.03 - 159.48
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前日終値
152.37
52週レンジ
134.03 - 159.48
1年トータルリターン
14.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
233.314
設定日
07/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.47%
経費率
3.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BA:US
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
10.51 千 10.18 百万 4.82
SMSN:LI
ｻﾑｽﾝ電子
2.18 千 8.97 百万 4.25
V:US
ﾋﾞｻﾞ
18.09 千 7.13 百万 3.37
RYA:ID
ﾗｲｱﾝｴｱｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
89.76 千 6.55 百万 3.10
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
46.58 千 6.45 百万 3.06
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
11.21 千 6.34 百万 3.01
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
35.30 千 6.09 百万 2.88
NOVN:SW
ノバルティス
19.35 千 5.78 百万 2.74
DPW:GR
ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ
33.96 千 5.61 百万 2.66
GWI:LN
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｰｽ･ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ
158.41 千 5.61 百万 2.66
企業概要
Altshuler Shaham 4D Protected Foreign Global Equity is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the MXWO-MSCI WORLD Index. The fund will invest in global equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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