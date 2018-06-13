ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨUSAﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ
PARUMPD:LX
97.14
USD
0.20
0.21%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.65 - 99.73
前日終値
96.94
52週レンジ
90.65 - 99.73
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
97.14
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
394.424
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
THYRA E ZERHUSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
HRL:US
ﾎｰﾒﾙﾌｰｽﾞ
|644.50 千
|22.12 百万
|3.99
|
JNPR:US
ｼﾞｭﾆﾊﾟｰﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|783.00 千
|19.05 百万
|3.43
|
MAT:US
ﾏﾃﾙ
|1.40 百万
|18.41 百万
|3.32
|
TDC:US
テラデータ
|448.20 千
|17.78 百万
|3.20
|
CREE:US
ｸﾘｰ
|440.80 千
|17.77 百万
|3.20
|
AKAM:US
ｱｶﾏｲ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|237.19 千
|16.84 百万
|3.03
|
SRCL:US
ｽﾃﾘｻｲｸﾙ
|286.50 千
|16.77 百万
|3.02
|
TGNA:US
ﾃｸﾞﾅ
|1.47 百万
|16.70 百万
|3.01
|
NYT:US
ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾀｲﾑｽﾞ
|677.95 千
|16.34 百万
|2.94
|
GNTX:US
ｼﾞｪﾝﾃｯｸｽ
|661.20 千
|15.22 百万
|2.74
企業概要
パーベスト・エクイティUSAミッド・キャップ（Parvest Equity USA Mid Cap）はルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的な値上がり益の獲得を目指す。米国に本社を置く中規模企業が発行した株式銘柄に投資する。債券、マネーマーケット、デリバティブ、現物債券などの譲渡可能証券にも投資。
住所Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号352-46-46-1 Tel
Webサイトwww.bnpparibas-am.com