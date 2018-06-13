企業概要

パーベスト・エクイティUSAミッド・キャップ（Parvest Equity USA Mid Cap）はルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的な値上がり益の獲得を目指す。米国に本社を置く中規模企業が発行した株式銘柄に投資する。債券、マネーマーケット、デリバティブ、現物債券などの譲渡可能証券にも投資。