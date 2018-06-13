ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ債ﾜｰﾙﾄﾞ社債
PARSBPD:LX
99.59
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.38 - 100.66
前日終値
99.58
52週レンジ
99.38 - 100.66
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
99.59
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
234.294
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICHEL BAUD / ANDREW FORSYTH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BNPIMUS:LX
BNPﾊﾟﾘﾊﾞ･ｲﾝｽﾃｨｷｬｯｼｭUSD
|40.14 千
|6.11 百万
|2.60
|
PARGBIE:LX
Parvest Green Bond
|50.00 千
|5.92 百万
|2.52
|
EK866802:COR
|2.50 千
|2.55 百万
|1.09
|
LW953738:COR
|1.60 千
|1.93 百万
|0.82
|
AO890407:COR
|1.40 千
|1.68 百万
|0.72
|
AQ658897:COR
|1.40 千
|1.66 百万
|0.71
|
EJ817026:COR
|1.50 千
|1.62 百万
|0.69
|
EJ118852:COR
|1.50 千
|1.59 百万
|0.68
|
JV890723:COR
|1.50 千
|1.50 百万
|0.64
|
AN711256:COR
|1.56 千
|1.50 百万
|0.64
企業概要
パーベスト・サステナブル債ワールド社債（PARVEST Sustainable Bond World Corporate）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。通常の社債市場と比較して、より高い利回りの獲得を目指す。投資適格の社債および非政府債を中心に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号352-46-46-1 Tel
Webサイトwww.bnpparibas-am.com