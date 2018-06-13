ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ-ｴｸｲﾃｨUSA成長株
PAREUPD:LX
106.71
USD
0.36
0.34%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.14 - 107.07
前日終値
107.07
52週レンジ
96.14 - 107.07
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
106.71
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
888.713
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAMELA J HEGARTY / PAMELA WOO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|481.90 千
|80.85 百万
|8.44
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|705.34 千
|64.38 百万
|6.72
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|57.72 千
|59.86 百万
|6.25
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|31.93 千
|46.22 百万
|4.83
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|257.49 千
|41.14 百万
|4.30
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|266.43 千
|31.87 百万
|3.33
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|93.84 千
|20.08 百万
|2.10
|
SQ:US
ｽｸｴｱ
|391.34 千
|19.25 百万
|2.01
|
NOC:US
ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ｸﾞﾗﾏﾝ
|51.83 千
|18.10 百万
|1.89
|
RTN:US
レイセオン
|81.77 千
|17.65 百万
|1.84
企業概要
パーベスト・エクイティ米国グロース（Parvest Equity USA Growth）はルクセンブルク 籍のSICAV。キャピタルゲインの提供を目指す。資産の3分の2以上を、米国で平均を上回 る成長が見込まれるセクターの株式またはエクイティ・ユニットに投資。
住所Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号32-2-274-93-11
Webサイトwww.bnpparibas-am.com