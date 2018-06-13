ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ-ｴｸｲﾃｨUSA成長株

PAREUPD:LX
106.71
USD
0.36
0.34%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.14 - 107.07
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前日終値
107.07
52週レンジ
96.14 - 107.07
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
106.71
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
888.713
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAMELA J HEGARTY / PAMELA WOO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
481.90 千 80.85 百万 8.44
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
705.34 千 64.38 百万 6.72
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
57.72 千 59.86 百万 6.25
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
31.93 千 46.22 百万 4.83
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
257.49 千 41.14 百万 4.30
V:US
ﾋﾞｻﾞ
266.43 千 31.87 百万 3.33
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
93.84 千 20.08 百万 2.10
SQ:US
ｽｸｴｱ
391.34 千 19.25 百万 2.01
NOC:US
ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ｸﾞﾗﾏﾝ
51.83 千 18.10 百万 1.89
RTN:US
レイセオン
81.77 千 17.65 百万 1.84
企業概要
パーベスト・エクイティ米国グロース（Parvest Equity USA Growth）はルクセンブルク 籍のSICAV。キャピタルゲインの提供を目指す。資産の3分の2以上を、米国で平均を上回 る成長が見込まれるセクターの株式またはエクイティ・ユニットに投資。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11
Webサイト
www.bnpparibas-am.com