ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｸﾗｲﾒｯﾄ･ｲﾝﾊﾟｸﾄ
PARCIPD:LX
105.72
EUR
0.17
0.16%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.43 - 106.35
前日終値
105.55
52週レンジ
98.43 - 106.35
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
105.72
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
600.147
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BRUCE JENKYN-JONES / JON FORSTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TOM:NO
トムラ･システムズ
|1.26 百万
|21.45 百万
|3.85
|
EDPR:PL
|2.49 百万
|19.85 百万
|3.56
|
BXB:AU
ブランブルズ
|2.97 百万
|18.48 百万
|3.32
|
POWI:US
ﾊﾟﾜｰ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝｽﾞ
|323.72 千
|17.99 百万
|3.23
|
RYN:US
レイヨニア
|565.79 千
|16.18 百万
|2.91
|
GNRC:US
ｼﾞｪﾈﾗｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|409.67 千
|15.29 百万
|2.75
|
2395:TT
研華 [ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ]
|2.53 百万
|14.81 百万
|2.66
|
LIGHT:NA
Signify NV
|459.94 千
|14.03 百万
|2.52
|
SPX:LN
Spirax-Sarco Engineering Plc
|212.31 千
|13.94 百万
|2.50
|
NIBEB:SS
NIBEｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｴ
|1.79 百万
|13.70 百万
|2.46
企業概要
パーベスト・クライメット・インパクト（Parvest Climate Impact）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的な資産価値の向上を目的とする。世界中の環境関連市場、代替エネルギー、エネルギー節減、上下水処理、汚染制御などに従事する中小型の革新的な企業が発行する株式に投資する。
住所Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号352-46-46-1 Tel
Webサイトwww.bnpparibas-am.com