Oppenheimer Main Street Smal

OPMCVNS:US
28.23
USD
0.02
0.07%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
23.90 - 28.25
1年トータルリターン
9.29%
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前日終値
28.25
52週レンジ
23.90 - 28.25
1年トータルリターン
8.79%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
28.23
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
156.789
設定日
05/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
KFY:US
ｺｰﾝ･ﾌｪﾘｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
514.66 千 27.51 百万 2.59
ASGN:US
ASGN
282.84 千 22.81 百万 2.15
CACI:US
CACIｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
145.90 千 22.04 百万 2.08
VC:US
ﾋﾞｽﾃｵﾝ
166.70 千 20.74 百万 1.96
GPI:US
ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾜﾝ･ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ
270.47 千 17.68 百万 1.67
PEGA:US
ﾍﾟｶﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
282.57 千 17.25 百万 1.63
JCOM:US
j2ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
211.49 千 16.79 百万 1.58
IOEXX:US
Oppenheimer Institutional Go
16.18 百万 16.18 百万 1.53
PFPT:US
ﾌﾟﾙｰﾌﾎﾟｲﾝﾄ
135.31 千 15.96 百万 1.51
BKH:US
ブラック･ヒルズ
281.00 千 15.93 百万 1.50
企業概要
Oppenheimer Main Street Small Cap Fund/VA is an open-end fund incorporated in United States. The Fund's objective is to seek capital appreciation. The Fund invests in securities of small-cap companies.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048
Webサイト
www.oppenheimerfunds.com