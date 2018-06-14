Oppenheimer Main Street Smal
OPMCVNS:US
28.23
USD
0.02
0.07%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
23.90 - 28.25
1年トータルリターン
9.29%
前日終値
28.25
52週レンジ
23.90 - 28.25
1年トータルリターン
8.79%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
28.23
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
156.789
設定日
05/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
KFY:US
ｺｰﾝ･ﾌｪﾘｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|514.66 千
|27.51 百万
|2.59
|
ASGN:US
ASGN
|282.84 千
|22.81 百万
|2.15
|
CACI:US
CACIｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|145.90 千
|22.04 百万
|2.08
|
VC:US
ﾋﾞｽﾃｵﾝ
|166.70 千
|20.74 百万
|1.96
|
GPI:US
ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾜﾝ･ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ
|270.47 千
|17.68 百万
|1.67
|
PEGA:US
ﾍﾟｶﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
|282.57 千
|17.25 百万
|1.63
|
JCOM:US
j2ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
|211.49 千
|16.79 百万
|1.58
|
IOEXX:US
Oppenheimer Institutional Go
|16.18 百万
|16.18 百万
|1.53
|
PFPT:US
ﾌﾟﾙｰﾌﾎﾟｲﾝﾄ
|135.31 千
|15.96 百万
|1.51
|
BKH:US
ブラック･ヒルズ
|281.00 千
|15.93 百万
|1.50
企業概要
Oppenheimer Main Street Small Cap Fund/VA is an open-end fund incorporated in United States. The Fund's objective is to seek capital appreciation. The Fund invests in securities of small-cap companies.
住所Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号1-800-525-7048
Webサイトwww.oppenheimerfunds.com